Rail Balticu peatamine tooks kahjunõuded ja leppetrahvid

Tellijale

Kui siseminister Mart Helme (EKRE) ja rahandusminister Martin Helme (EKRE) rääkisid pühapäeval raadios, et erakond üritab seista kulutuste eest – näiteks viaduktid ja trammiliinid –, mis on vajalikud ja kasulikud, aga ei aita ehitada raudteed, siis Aasa sõnul on kõik Rail Balticu rajamiseks tehtud ja tulevikus tehtavad kulutused alati otseselt kiirraudteega seotud.