Seni on isikusamasuse tuvastamise teenust pakkuv Veriff aina kasvanud. Näiteks eelmisel aastal suurenes firma töötajate arv paarikümnelt enam kui 300 inimesele. Nüüd tuli aga viiendik meeskonnast koju saata.

«See oli kindlasti kõige keerulisem otsus, mis ma olen pidanud oma ettevõtluskarjääri jooksul tegema,» tunnistas Kotkas. «Aga see on vajalik, et keerulisest olukorrast ettevõttena tugevamana välja tulla.»