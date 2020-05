Majanduse lühiuudised

Tellijale

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) sõnul peaks Kredexi laenude väljamaksmine algama hiljemalt nädala lõpus. Kredexi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) meetmete väljamaksmisel on tekkinud küll teatav pudelikael, ometi pole see tema hinnangul prognoositust hullem. Töötukassa meetme kohta märkis Helme, et esimesel kuul on seda kasutatud arvatust vähem, ent praegu on koos vaid märtsi arvud ja aprillis on tõenäoliselt kasv. Ministri hinnangul on meede praegu oma eesmärki täitnud ja koondamise ära hoidnud. Seda, kas koondamised tulevad meetme lõppemise järel hilinemisega või jäävadki ära, on Helme sõnul veel vara öelda. Helme lisas, et töötukassa meetme pikendamise ettepanek on valitsuse aruteludest läbi käinud, ent otsuse tegemiseks tuleb ära oodata mai lõpp. Sisulist arutelu meetme pikendamise kohta pole valitsuses veel toimunud. BNS