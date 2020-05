Hindamatult veider multikas

Tellijale

Igas episoodis läheb roosat värvi Clancy oma masina abil uude tehisuniversumisse ning leiab sealt mingi naljaka tegelase, keda oma kosmosehäälingu (inglise keeles spacecast) tarvis intervjueerida. Kõik need vestlused on lõbusad, vabas vormis ning kõiguvad tihti kusagil üllatavalt sügavamõttelise ja lapselikult naiivse vahel. Pea kõik Clancy vestluspartnerid on selge, väljakujunenud iseloomu ning neile ainuomase ekstsentrilise maailmavaatega isiksused, kelle muljeid ja mõtteid kõiksuse, elu ja surma kohta on huvitav kuulata. Iga saatekülaline on korraga hubane ja samas ka «suurem kui elu».