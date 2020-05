Välismaa lühiuudised

Tellijale

Raport: Venemaa huvi Soome vastu on vähenenud

Soome ei ole enam Venemaa jaoks nii tähtis mõjutamise sihtmärk kui NSV Liidu ajal, selgus Soome riiginõukogu kantselei tellitud raportist. Endise luureülema kontradmiral Georgij Alafuzoffi eestvedamisel koostatud analüüsi järgi ei pea Venemaa enam Soomet mõjukaks ELi riigiks, mis vähendab Venemaa huvi keskenduda oma strateegilises kommunikatsioonis Soomele. «Venemaa juhtkonnas ei usuta, et Kremli sõnumid Brüsselisse kulgevad Helsingi vahendusel või et soomlastest oleks märkimisväärset lisaväärtust Venemaa huvide ja seisukohtade selgitamises,» märgitakse raportis. Koostajate hinnangul ei ole mõjutamine enam nii plaanipärane kui NSV Liidu ajal ning Soome jaoks ei ole enam olemas ka sellist mõjutussüsteemi kui siis. Raportis keskendutakse kõrgeima juhtkonna kommunikatsioonile, muu infomõjutamine – näiteks netitrollid – on jäetud sellest välja. STT/BNS