Mare Roosileht: Ida-Virumaa vajab õnge

Tellijale

Vaatamata Euroopa Liidu ja Eesti valitsuse pakutavatele toetusmeetmetele kasvab tööpuudus koroonaviiruse pandeemia tagajärjel katastroofiliselt. Töötukassa andmetel on töötuid Eestis üle 46 600 ehk 7,4 protsenti, kusjuures kõrgeim töötuse määr on Ida-Virumaal, 12,9 protsenti. Lisaks on maakonda tabanud naftakriisi mõju. Siiani on suurettevõtted veel vastu pidanud, suurt koondamislainet ei ole sellele järgnenud. On alusetu loota, et sellest on võimalik pääseda.