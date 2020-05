Erki Pisuke: toetuse tingimused on liiga ranged

Tellijale

Nimelt on EASi turismile ja toitlustusele mõeldud kriisiaegsete toetusmeetmete üks tingimusi, et ettevõttel ei tohi olla riiklike maksude võlgnevusi, mis on tekkinud varem kui 12.03.2020.

Tingimus iseenesest on mõistetav, kuid küsimusi tekitab, miks on piir seatud kuupäevale, mil Eestis juba eriolukord välja kuulutati. Eriti arvestades asjaolu, et turismis ja toitlustuses oli mõju mitmel pool tunda juba enne eriolukorra ametlikku väljakuulutamist ning epideemia rahvusvahelist levikut arvestades oli ilmne, et kriisiks tuleb valmistuda.