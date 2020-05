Tellijale

Enamasti on kaalukauss kaldunud Venemaa poole, Lukašenka on käinud ikka Putini juures soodsamaid diile lunimas, mitte vastupidi. Tõsi küll, on olnud aegu, kui Lukašenka oli ka keskmise venemaalase silmis sedavõrd populaarne, et on saanud unistada Vene-Valgevene ühisriigi liidri rollis olemisest, kuid see oli ammu.