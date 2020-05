Tellijale

Seda, kui levinud on keelatud ained rahvaspordis, on raske öelda, sest järjepidevat kontrolli ei toimu. Samas on naiivne eeldada, et harrastus­spordis üldse dopinguaineid ei liiguks. Klubi Tartu Maratoni juhi Indrek Kelgu sõnul tuleks sellest teemast rääkides täpsustada, mida rahvaspordi all silmas peetakse.