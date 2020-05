Tellijale

«Idee peitub selles, et Covid-19 läbipõdenute vereplasmas peituvad antikehad, mille patsiendile ülekandmisest võiks olla abi, sest antikehad takistavad viiruse paljunemist organismis,» ütles Tartu Ülikooli kliinikumi hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonna juhataja Ain Kaare (pildil). Tema sõnul on selliseid uuringuid maailmast teada mitu. «Mõnes riigis võimaldas viiruse puhang sellega varem tegelema hakata, meie oleme nüüd valmis,» ütles Kaare. Uuring on Tartu Ülikooli, TÜ kliinikumi ja PERHi verekeskuse koostöö.