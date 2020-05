Eesti lühiuudised

Tellijale

President kuulutas välja teise viirusvastase kobarseaduse

President Kersti Kaljulaid kuulutas täna välja abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse, millega muudetakse 35 õigusakti viirustõrje paremaks korraldamiseks riigis. «Praegune kriis on toonud välja mitmeid valdkondi, kus efektiivseks kriisiohjeks on vaja muuta või kohendada õiguslikku raamistikku, et tagada tegevuste jätkumine ja majanduse toimimine ka erinevate piirangutega. Siiski peaks sellisel kujul üheskoos ja kiirkorras muutma eeskätt vaid käesoleva kriisi ohjamiseks vajalikke seadusi, millisest põhimõttest praegu lähtutud ei ole,» sõnas president Kaljulaid seadustepaketti välja kuulutades. Riigikogu võttis abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse vastu 20. aprillil. PM