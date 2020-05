Nazarbajeva tagandamine kõigutab Kasahstani kaardimaja

Tellijale

Dariga Nazarbajeva ametist vabastamisest teatas 2. mail napp avaldus president Kasõm-Žomart Tokajevi veebilehel. Senati juhi koht on Kasahstanis tähtis ühel põhjusel: kuigi tal on vähe tegelikku võimu, on senati juht hierarhias järgmine, kui president ei peaks suutma ametikohustusi täita. See tõstatab küsimuse, kas Tokajev püüab Nazarbajevite varjust välja astuda.