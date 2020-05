AJA PEEGEL. Daam lambiga viis ellu revolutsiooni kätepesus

Kui koroonapandeemia ajal on vähe teemasid, millest räägitakse rohkem kui kätepesu tähtsusest, siis veel kahesaja aasta eest polnud sellele lihtsale abinõule omistatud suuremat tähelepanu. See muutus, kui tänapäevase õenduse rajaja Florence Nightingale tegi võimulolijatele selgeks, et rasketest vigastustest rohkem nõuab ohvreid hoopis kehv hügieen.