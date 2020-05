Välismaa lühiuudised

Tellijale

Enamik Prantsuse lennukikandjal nakatunuid on paranenud

Peaaegu kõik Prantsusmaa lennukikandjal Charles de Gaulle­ uue koroonaviirusega nakatunud on haiglast või karantiinist välja lastud. «Haiglas on veel vaid kaks meremeest, kellest üks intensiivravis. 18 meremeest on endiselt karantiinis,» kirjutati sõjaväe ametlikus teadaandes. Lennukikandjal viibis viiruspuhangu alguses 2300 mereväelast, kellest 1081 andsid positiivse proovi. «See tähendab, et 98 protsenti nakatunutest on tervenenud,» lisati teates. Atlandi ookeanile NATO õppusele teel olnud Prantsuse mereväe lipulaev randus aprilli algupoolel Toulonis haiguspuhangu tõttu. AFP/BNS