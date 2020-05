Tellijale

Kuigi mobiilirakendus ei saa asendada sotsiaalset distantseerimist, analüüse ega karantiini, võib see olla abimees võimalike nakatunute kindlaks tegemisel. Levinuimaks lahenduseks on kujunenud mõne mobiiliäpi kaudu Bluetoothi ja GPSi abil inimeste asukoha kindlaks määramine, et neile saaks hiljem teada anda võimalikust kontaktist nakatunuga. Rakendusi on kasutatud ka karantiinimeetmete jõustamiseks, tervise jälgimiseks ja info jagamiseks.