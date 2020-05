Kergejalgne catwalk fantaasiate ja foobiate miiniväljal

Tellijale

Teose peategelane on mõõdukalt edukas, mõõdukalt ilus, mõõdukalt kultuurne ning ebamõõdukalt labiilne üksik 39-aastane lasteta naine, kelle bioloogiline «parim enne» hakkab peagi läbi saama. Loo alguses koondatakse ta töölt. Kodus ei oota midagi ega kedagi. Kangelanna on masenduses ning tunneb end «väärtusetu, vana, andetu, tüdinu ja väsinuna» (lk 43).

Üksik ja meeleheitel naine – üks meie ajastu peamisi kirjanduslikke stereotüüpe – on alati tragikoomiline kuju. Sest ta on surnud ringina tema ümber sulguvas konfliktis nii iseenese kui ka ümbritseva reaalsusega. Eia Uus veab peategelase karakteri ilusti käima koomikat ja traagikat püüdlikult balansseerides, ent teist siiski pidevalt esimesega pettes. Teose esimeses isikus esitatud tekst on pihtimuslik ja muhedalt eneseirooniline, sisu seikluslik, õhustik seksuaalsusest laetud. Suurematest sentimentalismipalangutest, mida leiab poognate kaupa Uusi eelmistest romaanidest, on siin hoidutud.

Kiiresti selgub, et «Tüdrukune» on üks neist lugematutest meelelahutusliku vormiga lohutus- ja inspiratsiooniromaanidest, mida täidab kangelanna arhetüüpselt naiselik võitlus nii oma unelmate printsi kui ühtlasi ka enesehinnangu, eneseväärikuse ja enesemääramise nimel, tema heroiline teekond üle sotsiaalsete tabude ning isiklike foobiate ja fantaasiate miinivälja.

Vähemalt alates Jane Austini teostest (eelkõige «Mõistus ja tunded», «Uhkus ja eelarvamus» ning «Emma») on igal põlvkonna naistel olnud selles liinis omad tüvitekstid. Viimastel aastakümnetel nt Helen Fieldingu «Bridget Jonesi päevik» ja Elizabeth Gilberti «Söö, palveta, armasta». Ning muidugi teleseriaal «Seks ja linn», mille järel on ka peavoolu valgunud järjest enam kõike seda, mida peeti patriarhaalse maailmakorra standardite seisukohast varem (vähemalt popkultuuris) moraalselt, ideoloogiliselt ja/või esteetiliselt ebakorrektseks. Ehk teisisõnu, eetriaega on hakanud saama ka lesbid, feministid, seksuaalselt hüperaktiivsed ning väliselt ebaatraktiivsed (sageli kõik neli ühes isikus).