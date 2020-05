Kriisi eel toodi Eestisse hiigelkogus bensiini

Tellijale

Alati kui nafta hind maailmaturul tõuseb, räägivad siinsete kütusemüüjate eksperdid, et ilmselt tõuseb see veelgi, ning vaid väga harva saab neilt kuulda, et hind võiks mingil ajal langema hakata. Miks siis muidu olid kohalikud kütusemüüjad väga vaevalised reageerima nafta hinna vabalangusele, aga viimane bensiini hinna langetamine toimus ajal, mil nafta hind oli juba pea kaks nädalat tõusnud?