Kanepilinnupaar seadis end aias sisse

Põldlõokese ja kuldnoka kõrval on ­kanepilind üks neist sulelistest, keda pikisilmi kevadel oma aeda ootan. Nüüd on kanepilinnud end aeda sisse seadnud ja pesa punuma asunud. Põhjusi, miks neid niivõrd tavalisi linde vähe tuntakse, on mitu. Nad ­toimetavad küll peaaegu igas aias ja pargis, kuid nende välimus on tagasihoidlik pruunikashall. Vaid isaslinnu punakas laup ja rinnaesine pakuvad kontrasti.