Viilma Helme kriitikast: Tegemist on ju ka ristiinimesega. Annan talle andeks!

Tellijale

Kutsusite nädalavahetusel üles avaldama kirikukellade helistamisega meelt, et riik lubaks uuesti jumalateenistustele koguneda. Valitsus on nüüd otsustanud, et 10. maist võib neid taas pidada. Kas olete rahul?

Ma ei tahaks kellade helistamist mitte kuidagi ületähtsustada. Tegelikult oli ju eelmisel neljapäeval kirikujuhtidel veebinõupidamine peaminister Jüri Ratasega. Ja seal mängis peaminister mõttega, et emadepäev või äärmisel juhul emadepäevale järgnev esmaspäev võiks olla kuupäev, millal võiksid eriolukorra piirangud leeveneda. Rahvastikuminister Riina Solman käis sellesama mõtte välja laupäeval. Nii et kellade helistamine ei olnud surveavaldus, pigem andsime märku, et kirikud on valmis arvestama 2+2-reegli ja desinfitseerimiskohustusega.