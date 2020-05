Majanduse lühiuudised

Laevapiletite müük Soome taaselustub

Nii Tallink Grupp kui ka Viking Line taasalustasid eile laevapiletite müüki Soome liinil, kuna põhjanaabri valitsus otsustas avada alates 14. maist piirid töö- ja muudeks vältimatuteks reisideks. Piletimüük Soomest väljuvatele reisidele on samuti jätkuvalt avatud. Esialgu avaneb liikumisvõimalus Schengeni piirkonna kodanikele. Soome töötab täpsemad juhised piiriületuse tingimuste ja nõuete kohta välja lähipäevil. Laevafirmad paluvad sellega seoses, et enne pileti ostmist viiksid inimesed end ametivõimude juhistega kurssi. Turismireisile Soome aga endiselt minna ei saa, selle võimaluse taastamise üle otsustatakse tulevikus. Soome Vabariik otsustas 11. aprillil koroonaviiruse leviku tõkestamiseks peatada reisijate veo. Nüüd on aga meie naabrite valitsuse hinnangul olukord piisavalt paranenud, et alustada selle taastamist. PM

Saksa kohus nõuab varaostu­programmi õigustamist

Saksamaa põhiseaduskohus otsustas eile, et Euroopa Keskpank (EKP) peab kolme kuu jooksul tõestama, et euroala majanduse toetamiseks mõeldud varaostuprogramm on proportsionaalne, või muidu ei lubata Bundesbankil selles enam osaleda. Kohtuotsus seab kahtluse alla varaostuprogrammi senise strateegia, milleks on võlakirjade ostmise abil suunata investorite raha riskantsematesse investeeringutesse, et stimuleerida nii majanduskasvu ja viia inflatsioon EKP sihini, mis on kahe protsendi ligidal, kuid alla selle. EKP andis teada, et keskpank tutvub kohtuotsusega ja analüüsib seda. AFP/BNS

Ekotekti asutaja Abhishek Kumar robotprinteriga. FOTO: Ekotekt

Eesti idufirma hakkab 3D-printima maju

Paldiskis asuvas PAKRI Teadus- ja Tööstuspargis alustas tööd idufirma Ekotekt, mis projekteerib ja ehitab maju suuremõõtmelise 3D-robotprinteri abil. Tsemendi asemel kasutab Ekotekt ehitamisel põlevkivituhka, et vähendada keskkonnajälge, lisaks kivisöetuhka ja terasepuru. Esimene katsemaja peaks valmima enne suve. Ettevõte plaanib täisvõimsusel toota aastas 50 ligikaudu 90 ruutmeetri suurust, kolme toaga maja. Maja tootmiskulud on firma asutaja, Indiast pärit Abhishek Kumari sõnutsi 20–30 protsenti väiksemad kui traditsioonilisi ehitusvõtteid kasutades. Lisaks on need tema hinnangul palju energiatõhusamad, aidates kulusid kokku hoida ja samal ajal keskkonda säästa. PM/BNS

Hotellide ja Restoranide Liit vahetas juhti

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) juhatus valis liidu uueks juhatuse esimeheks TallinnHotelsi juhi Ain Käpa. Liidu juhi kohalt lahkub Peter Roose, kes oli ametis eelmise aasta märtsi lõpust ja pidi esialgu jääma kolmeks aastaks. Roose lahkub, kuna astus sügisel tagasi Tallink Hotelsi juhi kohalt, kuid EHRLi põhikirja järgi saab liidu juhatusse kandideerida hotelli kas omaniku või tegevjuhina esindav isik. Seetõttu plaanis Roose EHRLi juhatuse esimehe kohalt lahkuda juba märtsis. «Kuid kriis saabus ja tuli edasi töötada,» selgitas EHRL. PM

Tõusja ja langeja 39 protsenti kasvas RKASi esimese kvartali kasum mullusega võrreldes. Tallinki reisijate arv kukkus aprillis mullusega võrreldes 95,9 protsenti.

Ka idufirmad koondavad

Kui esmaspäeval teatas isikutuvastamise teenust arendav Eesti idufirma Veriff, et peab koondama 63 töötajat, siis eile andis ka müügijuhtimise tarkvara arendav ettevõte Pipedrive teada, et on sunnitud oma Tartu ja Tallinna kontorites koondama 14 töötajat, mis on umbes pool Pipedrive’i globaalselt likvideeritavate töökohtade arvust. PM

