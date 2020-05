Edward Lucas: mida Hiina meile Venemaa kohta õpetab?

Tellijale

Kõik, kes tunnevad muret kunagiste KGB-laste režiimi pärast Venemaal, peaksid tänama Hiina kommunistlikku parteid. Juba aastaid on endised idabloki maad üritanud lääneriikide pealinnade otsustajaile selgeks teha, et geopoliitika on tagasi. Kremlil on oma huvid. Meil jälle omad. Peame selle konfliktiga tegelema. Igal juhul pole mõtet teeselda, nagu seda poleks olemas.

Samamoodi ei peaks keegi tõsimeeli uskuma, et mõlemale poolele kasulikud majandussuhted toovad tingimata kaasa tihedamad ja sõbralikumad poliitilised sidemed. Nii käib see enam-vähem ELis. Prantsusmaa ja Saksamaa sõda on praegu võimatu. Me loodame, et sama võiks öelda Brexiti-järgse Suur­britannia ja Mandri-Euroopa kohta. Aga kui asi puudutab sellist autoritaarset kleptokraatiat nagu Venemaa, ei tee kasvav kaubavahetus ja investeeringud kõiki õnnelikuks. See annab Kremlile paremad võimalused sekkuda teiste asjadesse. Piisab, kui heita pilk Saksamaale.