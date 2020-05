Aianduspisikust nakatunud tühjendavad puukoole

Tellijale

Kodus istuvatel inimestel on lõpuks ometi aega oma aia eest hoolitseda. Mõne aja eest kevadlaatade ärajäämise tõttu mures istikukasvatajad muutuvad iga päevaga aina rõõmsamaks: kaup haaratakse lennult. Tõsi, see kehtib vaid nende kohta, kel oma kindel müügiplats või head IT-teadmised, et korralik e-pood töös hoida.