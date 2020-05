Nädala mõte: maale appi arvutis istudes

Mai ja juuni on tavapäraselt olnud laadakuud, mil taimi ettekasvatavad eraisikud ja ettevõtted oma kaubale ostja leiavad. Nüüd on laadad tühistatud ja igaüks peab ise vaatama, kuidas kaup maha müüa. Aiandusettevõtjatega rääkimine näitas, et neil, kes suutnud kodulehel või sotsiaalmeedias müügi käima lükata, ­läheb väga hästi. Mõnel ilmselt müügi­rekordid sündimas.