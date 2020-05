Kodune jalgpallihooaeg jõudis kesta vaid mõne päeva, kui stoppmärgiks kehastunud koroonaviirus karusselli seiskas. Eelmisest laupäevast on vutimehed küll tagasi õues koos rassimas, kuid näiteks väravavahid ei tohi kontaktreeningute alguseni käega palli püüda ega tõrjuda. Ometi on ju see nende töö üks tähtsamaid osi!