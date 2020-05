Kohalikud panid rahad kokku ja taasavavad Leesi külapoe

Tellijale

Seni seitse viimast aastat pidas Leesi poodi Liisa Ojangu. Kui ta sügisel kaupluse talveks sulges, teadis ta, et senisel kujul see enam uksi ei ava. Kohalikud asusid otsima kaupluse avamise võimalusi: kas uutes ruumides või kokku leppida senise hooneomanikuga, kes oli maja müüki pannud. Oli oht, et selle ostab ära keegi, kes pole poe pidamisest huvitatud.