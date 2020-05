Rabarber sobib küpsetistesse, hoidistesse ja magustoitudesse

Rabarberis leidub peale kiudainete kaaliumi, kaltsiumi, fosforit ja rauda, B-rühma vitamiine, C-vitamiini ja karotiini. Tatraliste sugukonda kuuluvat rabarberit tunti algselt kui ravimtaime ja toiduks tarvitatakse seda alles paarsada aastat. Ravimina kasutati juurtest valmistatud pulbrit, mis suurtes annustes toimib lahtistina, väikestes aga korrastab seedimist.

Rabarberil tasuks eelistada noori punase koorega peeneid varsi, sest need on mahlasemad ja pehmemad. Kevadiste noorte varte toidus kasutamise poolt räägib ka see, et neis on vähem oblikhapet kui suvistes jämedates puisemates vartes.

Lisaks oblikhappele on rabarberis rohkelt õun- ja sidrunhapet. Viimased kaks on suhteliselt nõrgad happed, mis võivad moodustada soolasid ja esineda vabalt või derivatiividena taimedes, taimeõlides jne. Köögiviljades leidub neid keskmiselt 0,1%, puuviljades ja marjades 1–3%, andes neile meeldivalt hapu maitse.

Oblikhape aga moodustab kaltsiumiga reageerides taim- ja loomorganismides oblikhappe sooli – oksalaate. Eriti palju on oblikhapet spinatis, lehtpeedis, jänesekapsas, hapus oblikas ja rabarberis. Kuna oblikhape seob kaltsiumi, võib neid taimi pidevalt suures koguses süües tekkida kaltsiumipuudus ja häired kaltsiumi ainevahetuses. Seetõttu on soovitatav oblikhapperikastest köögiviljadest toitusid valmistada koos mõne piimatootega või neid kõrvale süüa, et kaltsiumikaotust korvata.

Hapu maitsega rabarber on suurepärane hoidistes (kompott, moos, marmelaad), samuti küpsetistes ja magustoitudes (koogid, muffinid, kissell, pirukad).

Kuigi suur osa inimestest eemaldab kahjuks rabarbrilt enne kasutamist koore, siis soovitan selle siiski tegemata jätta, vähemalt kevadel. Sihvakad noored peened varred sobivad kasutamiseks koos koorega, lisaks annab punane koor koogile ilusa roosa värvuse.