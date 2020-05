Köögiviljapeenras valitsegu sõbralikud suhted

Tellijale

Arusaam teineteist toetavatest taimekooslustest aiaviljade kasvatamisel ulatub kaugele minevikku. Seda teadmist on kasulik igal kevadel uuesti värskendada, eriti kui on kavas mõnd uut köögivilja kasvatama asuda.

Kihiline peenar

Kihilisel seltsilistaimede planeerimisel on veel üks pluss: mullapind on varjutatud või tervenisti kaetud. See aitab paremini niiskust säilitada ja hoiab umbrohud eemale. Kui panna kokku valed taimed, võib see tuua kaasa probleeme, mida aias ei taha – taimede kasvuseisaku, taimehaigused ja -kahjurid.