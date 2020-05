Kevadseeni leiab kuni suveni

Tellijale

Kevadseentega nagu igasuguste seentega peab olema ettevaatlik. Kes seentes sada protsent kindel ei ole, võiks jätta need korjamata. Teine variant on minna metsa koos asjatundjaga. Kohtusime Tartumaal Pataste ja Alatskivi vahelisel käänulisel maanteel Peipsi piirkonna toiduedendaja Tauno Laasikuga, kes tunneb siinset kanti hästi ja on juba seeneluurel käinud. Kevadine seenelkäik on mõnus, sest metsas pole veel putukaid, õhk on värske ega hakka palav.