Ene-Margit Tiit: mõned rehkendused seoses viirusega

Koroonaviirusega seoses on hakatud tähelepanu pöörama ka matemaatikutele-statistikutele, kes vastutavad haiguse levikut ennustavate mudelite eest. Viimasel ajal on nii mõnigi ajakirjanik pisut nõutult, aga vahel ka ründavalt märkinud, et prognoosides näiteks vajaminevate haiglakohtade arvu, on ennustajad kordades eksinud.