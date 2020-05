Eesti võrkpallikoondislase Andrus Raadiku süda on täis igatsusvalu. Kuigi oma osa on selles mängida ka vollepausil – nurgaründaja viimane mäng jääb 14. märtsi –, on põhisüüdlaseks asjaolu, et enam-vähem sama kaua on ta pidanud eemal olema ka elukaaslasest Elinast ja pisitütrest Sadest, kes on vahepeal kuuekuuseks saanud.