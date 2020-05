Tellijale

E-õudused ootavad

Uut kogemust tähendab see nii korraldajaile kui külastajaile. HÕFF on läbi aastate enda ümber koondanud silmapaistva žanrifännide kogukonna, kellele Haapsalus veedetud päevad on iga-aastaseks palverännakuks ja kevadekuulutajaks. Mis sest, et soojenevate ilmade eest pagetakse pigem pimedasse kinosaali. Tavapärase melu taasloomine kodustes tingimustes on paraku võimatu ülesanne.