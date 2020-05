Kuidas katkuepideemiad on maailma mõjutanud

Elvise ja David Bowie sünnipäeval, aasta alguses olin Helsingis Eesti kultuuri fännidele esinemas, ja ostsin endale poolkogemata ajaloolise-bioloogilise-arstiteadusliku põnevusraamatu nimega «Katk». See on peamiselt inimkonna üleskirjutatud ajaloo kolme pandeemia, katkupuhangu lähivaatlus. Kusjuures, jah, et materjalina on kasutatud ka DNA-uuringuid, siis nt ei arutleta väga pikalt, kas Must Surm oli ikkagi katkubakter. Analüüsid näitavad, et oli küll.