Kultuuriminister Tõnis Lukas viib täna, neljapäeval valitsusse ettepaneku, et mai keskpaigast võiks lubada autokinoseansside korraldamist, aga millal tohib avada päriskinod, on endiselt lahtine. Võib-olla mitte enne suve lõppu.

Erakordse atraktsioonina on autokino muidugi vahva, kuid see pole lahendus kahel põhjusel. Autokino ei kõlba tegelikult filmi vaatamiseks ning see pole majanduslikult jätkusuutlik.