See, kui ettevõte töötukassalt hüvitist saab, tähendab, et firma käive on langenud aastaga 30 protsenti, ta on vähendanud töötajate arvu 30 protsenti või kärpinud alles jäänute palku 30 protsenti. Kui kaks tingimust kolmest on täidetud, on firma abikõlblik ja töötajale hüvitatakse kuni 1000 eurot.

See on aga pankadele punane lipuke. «Kui kliendi töö­andja on küsinud riigilt abi, tähendab see, et kindlus ettevõtte jätkusuutlikkuse suhtes on vähenenud,» ei teinud LHV panga eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel saladust. Selliseid ettevõtteid on Eestis juba peaaegu 8000, kes on küsinud palgatoetust ligi 55 000 inimesele. Kas kõik nad peavad pangalaenust suu puhtaks pühkima?