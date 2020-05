Tellijale

Analüütikute sõnul tekitab Saksa kõrgeima kohtu otsus EKP-le palju määramatust, mis võib mõjutada keskpanga tulevasi rahapoliitilisi otsuseid. «See on väga ohtlik väide,» ütles Financial Timesile EKP endine juhatuse liige Lorenzo Bini Smaghi. «Järgmine kord, kui EKP tõstab intressimäärasid, peaks ta vaatama kõiki negatiivseid efekte, mis sellel oleksid võlgnikele, töötutele või valitsustele, kelle laenamiskulud kasvaks. See on väga delikaatne väide, mis võib kaasa tuua [EKP] sõltumatuse ja hinnastabiilsuse riive.»