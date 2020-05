Majanduse lühiuudised

Tallinna Lennujaam lõpetas eelmise aasta 9,7 miljoni eurose puhaskasumiga, mida on 30 protsenti enam kui 2018. aastal. Pildil Tallinna Lennujaama juht Riivo Tuvike. FOTO: Tiina Oja

Eesti laenuidu sai investoritelt 1,7 miljoni dollarise rahasüsti

Eesti päritolu askRobin sai investoritelt 1,7 miljoni dollari suuruse rahasüsti, kirjutab TechCrunch. AskRobin on Eestis registreeritud Compare Finance OÜ all ning selle taga on Agur Jõgi ja Rain Sepp.