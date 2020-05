Välismaa lühiuudised

Leedu kaitsevägi teatas eile, et on otsustanud karantiini tõttu maisse kavandatud ajateenistusse kutsumise ja reservväelaste õppuse edasi lükata. 11. mail pidi ajateenistust alustama 60 noorsõdurit, 9. mail aga algama sõjakoolis umbes 150 reservväelasele mõeldud 20-päevane õppus. BNS

Euroopa Liidu passivabale liikumisele nime andud Luksemburgi piirilinn Schengen langetas eile lipud leina märgiks poolde masti, sest Saksamaa on piiri koroonahirmus sulgenud. Schengenis ja teistes Luksemburgi piirilinnades vastu Saksamaad protestiti leinalippudega Berliini otsuse vastu pikendada piiride sulgemist 15. maini. Schengeni linnapea Michel Gloden ütles, et ei suuda mõista Saksamaa otsust, sest kõik Euroopa riigid on piiranguid tühistama. Luksemburgi välisminister Jean Asselborn saatis Saksa siseministrile Horst Seehoferile ka protestikirja. AFP/BNS