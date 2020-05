Tellijale

Spordivaldkonnale eraldati 2020. aasta riigieelarve lisaeelarvega lisaks kolm miljonit eurot. Kultuuriministeerium leidis esmalt, et esimeses meetmete paketis on prioriteetsed muud valdkonnad, ning jättis Sõõrumaa idee kõrvale. «Vähemalt esimese laine toetuse eraldamisel ei näe me võimalusi spordibaase toetuste saajate hulka lisada,» sõnas spordivaldkonna asekantsler Tarvi Pürn toona rahvusringhäälingule. Pürn soovitas raskustesse sattunud ettevõtjatel kasutada teisi meetmeid, näiteks töötukassa töötasuhüvitist.