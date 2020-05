Vladimir Juškin: võiduudu kudumine

Levinud on kaks versiooni. Esiteks on võimalik, et Stalin pelgas võitjarahvast. Elav mälestus sõjast ei olnud niivõrd võidukas ja rõõmus, kuivõrd kohutav ja kole: kogu maal liikus ringi sadu tuhandeid riigi toeta jäetud, amputeeritud jäsemetega invaliide, külades nutsid naised silmad peast hukkunud meeste pärast. Teiseks on võimalik, et Stalin tundis vene rahva ees miljonite ohvrite pärast süüd. 1945. aastal Kremlis korraldatud võiduparaadi osalejate vastuvõtul tõstis Stalin pokaali vene rahva auks ja ütles 1941.–1942. aastal tehtud vigadest kõneldes: «Mõni teine rahvas oleks võinud valitsusele öelda: te ei ole õigustanud meie lootusi, astuge kõrvale, me paneme ametisse uue valitsuse.» Tol ajal peeti Kremlis nähtavasti nii paljude miljonite ohvrite hinnaga saavutatud võidu pidulikku tähistamist pühaduseteotuseks, leinapäev oli sobivam.