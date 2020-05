Kuus kõige kõvemat moehitti kevadeks

Tallinn Fashion Week toimus keset koroonakriisi virtuaalses vormis Elu24.ee moelaval kuid seda suuremalt ja säravamalt. Laval on üllatusi ja ahvatlusi - saa osa kogu tulevärgist. Tallinn Fashion Week tasuta kättesaadav kõigile VAATA JÄRELE SIIT!

1. Kuldne kuub

Mis juhtub moes, kui sel võetakse võimalus avalike rahvahulkade ees särada? Vallandub vastureaktsioon. Kui suhelda saab napilt ja tähelepanu pudeneb vaid pisut, lööb looming rinna kummi ning asub seda häälekalt nõudma. Tallinn Fashion Weeki moehitt number üks on sätendav kuub. Näiteks hõbemantel Ketlin Bachmannilt või kuldne nahkülikond Katrin Aasmaalt, sillerdav kommipaberi-trentš Aldo Järvsoolt või küütlev bomber Tim Bluzilt. Majanduslanguse kiuste on moes teema, mis pole pikka aega nii tugevalt esil olnud – näha rikas välja. Ja seda kohe nii uljalt, et kogu tänav päid pöörab.

KULD. Aldo Järvsoo sädelev kommipaberimantel. FOTO: Erlend Staub

KULD. Tim Bluzi rahakollektsiooni puhtast kullast bomber-jakk. FOTO: Erlend Staub

KULD. Aga äkki hoopis hõbe? Ketlin Bachmanni rokkiv mantel ja pikad saapad. FOTO: Erlend Staub

2. Liivaloss

Tuulelained kõrbeluidetel, murtud päikesepõlenud toonid. Imeilus moeteema viib meid kuumadele reisidele ajal, mil piirid ootamatult kinni kukkusid. Tallinn Design House’i värskes võtmes safariklassika ja Alexanderlingi preeriateema kõrval näeb midagi nõiduslikku – naiselikku siidi, lehvivaid loore ja ahvatlevat gammat, mis liivatoonidelt hõljub päikesepuudri ja piimakohvini. Kristina Viirpalu päikesekuldne nude ja Virtuoza Roomas reisiv romantika on teema lummavad näited.

LIIVALOSS. Kristina Viirpalu päikesekuldne ihutoon kuurordireisi liivadüünidel. FOTO: Erlend Staub

LIIVALOSS. Virtuoza by Liisi Tui sensuaalne siid. FOTO: Erlend Staub

LIIVALOSS. Tallinn Design House’i moekas kõrbegamma ja stiilsed sallid. FOTO: Erlend Staub

3. Sefiiritort

Mmm, kui süüdimatult magus on selle kevade mood! Kui vahel oleme nii sulnilt silma paitavate pastelligammade peale ka nina vingu vedanud, siis praegu ei tee seda keegi. Hing lausa hõiskab! Muret jätkub niigi, rõivastelt ootame helgust. Gamma pärineks nagu sefiiritordilt või jäätiseletist – isuäratavad roosad, mündikarva ja sirelilillad toonid. Detailid külvavad suhkruvaaba veel lillede, ornamentide ning lehvivate seostega üle. Mammu Couture’i unistuse lillevarrukad või Aldo Järvsoo sefiiritordist neopreenid, Riina Põldroosi värskeid tulbiõisi ja päikeseloojangutaevast meenutavad siidid ning Virtuoza by Liisi Tui uljalt keha rõhutavad lõiked.

SEFIIR. Aldo Järvsoo pastelselt magus paradiis. FOTO: Erlend Staub

SEFIIR. Mammu Couture’i miljonid lilled sefiiritordigammas. FOTO: Erlend Staub

SEFIIR. Kirill Safonovi isuäratavad pastelsed kleidid. FOTO: Erlend Staub

4. Siidised tiivad

Mis oleks kevad ja suvi ilma siidise tiivasirutuseta? Võrratuid näiteid oli Tallinn Fashion Weekil kümneid. Erilisteks lemmikuteks said Tanel Veenre ülierksad, muinasjutuliste motiividega kaftanid, mis sel korral tulid lavale ka minipikkuses. Moekire lõid lakke Virtuoza by Liisi Tui Roomast inspireeritud romantilised originaalkangad. Vaatad ja süda hüppab rõõmust, et just sina oled naisena sündinud ja saad seda kõike kanda. Romantika üledoosi kõige hõrgumal moel pakkus ka Riina Põldroosi kirkusest pastellideni kulgev päikeseloojangukollektsioon.

SIIDISED TIIVAD. Tanel Veenre tujuparandavad tuunikad. FOTO: Erlend Staub

SIIDISED TIIVAD. Virtuoza by Liisi Tui originaalkangad ja lummavad lõiked. FOTO: Erlend Staub

SIIDISED TIIVAD. Riina Põldroosi ülevoolav romantika. FOTO: Erlend Staub

5. Kantav kallistus

Mugav mood on trenditaevas kanda kinnitanud. Pehmed dressilaadsed kehakatted on moeknihvid külge saanud ja kantavad nii kodus kui ka kontoris (kodukontoris nagunii!). Marilin Sikkal on mugavuse meister, Mammu Couture’i dressid on ulakate südamete ja romantiliste sametpaeltega.

Moedebüüdi teinud Mariliis Niine liidab värske energia, praktilise moe, pehme kallistuse ja vihmakindluse. Tema kudumitel on muide üks eriline kiiks – mida lähemalt neid uurid, seda ägedamaks asi läheb. Pane tähele peakatet, kootud papusid ja pikki kindaid.

KANTAV KALLISTUS. Mariliis Niine pööraselt põnevad kudumid. FOTO: Erlend Staub

KANTAV KALLISTUS. Marilin Sikkali ülivõrdes mugav mood. FOTO: Erlend Staub

KANTAV KALLISTUS. Mammu Couture’i nummid dressid. FOTO: Erlend Štaub

6. Ultrakübar

Peakate on peamine! Ja mitte ainult maskimoest ei käi siin jutt, ehkki see tervisthoidev trend ei kao niipea. Õlgkaabud, pitskübarad – just need on riietusele krooniks. Alexanderlingi preeriakollektsiooni täiendasid Hispaaniast tellitud õlgkübarad, mis olid kui kirss tordil. Viirpalu pisike pruudiloor on värske ja fantaasiarikas.

Kui sul kahemeetrise turvalise distantsi hoidmine alatihti meelest minema kipub, siis päästab hädast Cärol Oti ultrakübar, mis on muide kerge kui sulg.

ULTRAKÜBAR. Cärol Oti bravuurikas looming. FOTO: Erlend Staub

ULTRAKÜBAR. Alexanderlingi preeriamood. FOTO: Erlend Staub