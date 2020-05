Eestlaste salaplaan suusatamise MK-etapi korraldamiseks – Tallinna lauluväljak

Kui vahepeal päris maailmalõpp ei tule, toimub järgmise aasta alguses Eestis mees- ja naiskahevõistlejate MK-etapp. De jure on tegu neljanda korraga, kui Otepää Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) kalendris figureerib, kuid nagu teame, siis lumepuuduse tõttu on võistlust Maarjamaal õnnestunud läbi viia vaid korra. Seda tunamullu.

Kahevõistluse MK-etapi peakorraldaja Ago Markvardt ei salga, et praegugi on nende suurim murekoht see, kas uue aasta alguses piisavalt külma ja lund on, kuid paralleelselt on sinna kõrvale kerkinud veel teinegi küsimärk – kas pärast kriisi leitakse ikka piisavalt toetajaid, et üritusega maha saada?