Teadlane Aigar Vaigu: koroonakriisil tuleb teine laine. Ja kolmaski.

Unistused on muutunud. Enam ei taha noored saada ainult superstaariks ja poliitikuks. Miks? Sest tarkpead ja nohikud on äkki populaarsed. Muutuse põhjustas lennukas telesaade «Rakett 69», mille kümnes hooaeg täna finaalini jõuab. Selle saate juht, teadlane Aigar Vaigu räägib, kuidas koroonakriis ja pensionid ühte jalga astuvad, miks tark olla on tervislikum ja kuidas ekraanid meid lolliks teevad.



tellijatele Artikkel kuulatav Postimees digipaketi tellijatele

Tellijale

Kriis on hea reaalsustest sellele, kuidas eestlane virtuaalelus hakkama saab. Sul endalgi oli äsja veebipidu sõpradega, kuidas läks?

Sellest tuli väga hea ettevõtmine, kuigi täna hommikul oli tunne, nagu oleks kõva pidu olnud. Tegelikult jõime Zoomi vahendusel koos teed ja läksime enne kella ühtteist õhtul magama.

Virtuaalsed kohtumised toimivad hästi siis, kui võtta neid tingimusteta ja seada realistlikud ootused. Ei maksa ennast üles kütta, et veebikohtumine peab olema nüüd samasugune kui päris kohtumine, see on teistmoodi kokkusaamisvorm. Ei tasu oodata, et kiluvõileib maitseks nagu šokolaad, siis sa ei saa ka pettuda!

Hakkan šokolaadinäitest kohe kinni. Sul on teaduskire kõrval ka toidukirg, mida teatakse vähem – kust see alguse sai?

Toiduhuvi koha pealt pean ma tänulik olema oma abikaasale. Ta nimelt ei anna mulle muud võimalust, kui et ma pean kodus ise süüa tegema ja toidu vastu huvi tundma. See on üks meie koostegutsemise viise.

Olen pikalt juba salaja unistanud kokasaate tegemisest ja eelmine aasta see plaan realiseerus: tegime toiduteaduse saadet «Magus molekul».

Toit on meie mõlema väga suur kirg, vahel otsime ühiselt huvitavaid maitseid või teeme koos. Üsna sageli on aga nii, et minu tehtud toite võib kirjeldada sõnaga «huvitav».

Võib-olla on meil natuke ebatraditsiooniline pere, rollid pole harjumuspäraselt jagatud. Lähtume sellest, et suhe saab toimida siis, kui mõlemad on võrdsed partnerid, nii et lastega tegeleme ja kodutöödesse panustame ühe palju. Nagu vist kunagi kirjutas Rein Taagepera: kui mõlemad pooled püüavad teha rohkem kui pool, siis on elu ilus.

Millised on teie teadlaste peres vaated laste kasvatamisele?

Asju me neile ette ära ei pudista. Laseme lastel ise katsetada, aga jälgime muidugi, et asjad poleks neile ohtlikud. Meie peame end üsna laiskadeks vanemateks – me harjutame neid iseseisvaks. Õpetame ise magama jääma, ise sööma. Me pole viitsinud lapsi sööta, näputoitumine läks algusest peale käima ja see annab tulemust, nälga nad ennast ei jäta. Aga nad õpivad kiiresti ka valima – kui ikka liha toidu sees ei ole, siis ei viitsita süüa. Ja on perioode, kui süüakse vaid rohelist.

Väga oluline on meie arvates lastega vestelda. Me ei anna vastuseid ette, vaid suuname ise mõtlema ja analüüsima. See võtab oluliselt rohkem aega, kuid usume, et see tasub end lõpuks ära.

Me teadlastena lähtume ka sellest, et harjumustel on suur jõud. Rutiin on kasulik, see tagab elus stabiilsuse ja turvatunde. Siis jääb sul energiat uusi asju välja mõelda ja tahtmist ideid teoks teha!