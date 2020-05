Mart Raudsaar: sauna panin, küla läks

Igal kevadel öeldakse, et ärge põletage kulu. Ometigi on neid, kelle meelest on see mõistlik tegevus. Igal talvel öeldakse, et ärge minge õhukesele jääle. Ikkagi on neid, kes evivad enda meelest jumalikke võimeid. Kogu aeg rõhutatakse, et suitsuandur päästab elusid. Ja ikkagi on neid, kelle meelest on tegemist päästeameti meeleheaks kapinurgale sokutatava mõttetu jullaga, mille patarei uuendamine on ülearune kulu.