Kadri Jõgi: kas pandeemia võib muuta Iraani valitsusmudelit?

Praeguse ülemaailmse kriisi olemus on eksistentsiaalne, samas on sellel kriisil paradoksaalselt ka kiirendav efekt. Kiirendus aga tähendab niigi arvukate probleemidega Iraanile ka murede kasvamist. Mida suurem on pandeemia põhjustatud kahju, seda suurem on inimeste paanika.