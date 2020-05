Trump vetostas määruse

USA president Donald Trump pani üleeile veto Kongressi määrusele, mis nägi ette riigipea sõjaliste volituste piiramist Iraani küsimuses. Trump ütles avalduses, et vetostas määruse, kuna tema hinnangul on resolutsioon äärmiselt solvav ning tugineb väärarusaamadele faktide ja seaduste kohta. Kongress andis heakskiidu otsusele juba märtsis, kui selle poolt olid mõlema kahe suurpartei liikmed, kuna kardeti, et Trump kaldub Iraanile sõja kuulutamise poole. AFP/BNS