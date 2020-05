Mitu Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu liiget on kinnitanud, et EKP tõenäoliselt ei vasta Saksa põhiseaduskohtu nõudele tõestada võlakirjaostu programmi proportsionaalsust. Neli nõukogu anonüümseks jääda soovinud liiget ütlesid Financial Timesile, et enamik nõukogu liikmeid pooldab Saksa põhiseaduskohtule otsese vastuse mitte andmist.