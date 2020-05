Majanduse lühiuudised

IT-firma peab end kriisikindlaks

Tarkvarafirma Helmes kasvatas möödunud aastal kolmandiku võrra käivet ja teenis 5,4 miljonit eurot puhaskasumit.

Helmese partneri ja finantsvaldkonna eest vastutava juhatuse liikme Andres Kaljo sõnul on nad viimasel kahel aastal kasvatanud eksporti kuni 50 protsenti. «Seetõttu usume, et meil on mitmeid eeliseid, mis võimaldavad algava majanduskriisi edukalt läbida ja sellest veel tugevama väljuda,» ütles ta. «Oleme viimased paar aastat valmistunud majanduskriisiks ja siseneme sellesse tugevamana kui kunagi varem. Meil praktiliselt ei ole laene, küll aga oleme kogunud vaba raha.» PM

Turistid kadusid juba märtsis

Statistikaameti andmetel peatus märtsis Eesti majutusettevõtetes 90 000 turisti, kes veetsid seal 177 000 ööd. Turistide arv vähenes aastavõrdluses 62 protsenti. Statistikaameti analüütiku Helga Laurmaa sõnul kukkus märtsis eriolukorra kehtestamise tõttu turistide arv silmatorkavalt. «Kuna poolest märtsist sulgesid paljud riigid oma piirid ja soovitati inimestel kodus püsida, siis kajastub see ka majutuse statistikas,» ütles ta. Majutusettevõtete teenuseid kasutas 45 000 välisturisti. Välisturistidest suurim osa ehk 35 protsenti saabus tavapäraselt Soomest, 21 protsenti Venemaalt ja üheksa protsenti Lätist. BNS

Tõusja ja langeja 14 protsenti tööandjatest tõstsid kriisi ajal töötajate palku Saksamaa tööstustoodang kukkus märtsis 9,2 protsenti.

Eesti Energia nõukogu sai uusi liikmeid

Eesti Energia üldkoosolek valis eile uuteks liikmeteks Kunda Nordic Tsementi tegevdirektori ja juhatuse liikme Meelis Einsteini ning rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsleri Raigo Uukkivi. «Nad on oma valdkonna asjatundjad ning sobiv täiendus Eesti Energia nõukogu senisele koosseisule, kes on teinud head tööd ettevõtte arengu suunamisel,» sõnas rahandusminister Martin Helme pressiteates. Väino Kaldoja, Ants Paulsi, Andres Liinati, Einari Kiseli ja Ivo Palu volitusi Eesti Energia nõukogu liikmetena pikendati, üldkoosolek kutsus nõukogust tagasi Kaie Karnioli ning Danel Tuusise. Üldkoosolek arvestas uute nõukogu liikmete kinnitamisel nimetamiskomitee ettepanekuid. Uue nõukogu koosseisu volitused kestavad kaks aastat ja algavad 12. maist 2020. Uue nõukogu esimehe valib nõukogu.

FIEdest töömehed paigaldavad uusi puurivõresid. FOTO: Heino Käos/Valgamaalane

FIEd saavad korraliku maksukingituse

Maksu- ja tolliamet alustas eile füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) varem tasutud sotsiaalmaksu tagasikandmist. Tegu on riigi kriisimeetmega, mis peaks aitama raskuste korral pinnal püsida. Eestis on kokku registreeritud ligi 28 000 FIEt, kellest avansilise sotsiaalmaksu tasumise kohustus oli esimeses kvartalis 7426 inimesel. Pea veerandil neist on sotsiaalmaks riigile tasumata. Nemad ei pea midagi tegema. Ülejäänud 5679 FIEt saavad aga riigilt raha tagasi. Kokku kantakse nende ettemaksukontodele 2,5 miljonit eurot varem tasutud sotsiaalmaksu. Ettemaksukontolt saavad nad raha välja võtta või jätta ootele tulevate kohustuste katteks. PM

Eesti riik laenab jälle

Rahandusministeerium kaasas eile lühiajaliste riigivõlakirjade müügiga 375 miljonit eurot, mida kasutatakse kriisiabimeetmete rahastamiseks. Seejuures laenas LHV riigile 200 miljonit eurot. See oli Eesti riigi võlakirjade emissioon. Oksjonile pandud võlakirjade maht oli 300 miljonit eurot tähtaegadega kuus kuud ja 12 kuud. Oksjonil osalesid neli diilerit, kes tegid pakkumised mõlemas tähtajas. BNS

