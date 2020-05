Distantsõpe paneb vanemate võimed proovile

Haridus- ja teadusministeeriumi poole on distantsõppe perioodil pöördunud sadu lapsevanemaid nii telefonitsi, meilitsi kui ka sotsiaalmeedia vahendusel. Kuigi ministeeriumist öeldakse Postimehele, et nende hinnangul on distantsõppega väga kenasti toime tuldud, on lapsevanemaid, kes ei jaga ministeeriumi arvamust.

Anne jaoks, kelle kolm last käivad kõik Tartu eri koolides – Kivilinna koolis, Mart Reiniku koolis ning Miina Härma gümnaasiumis –, on distantsõpe olnud närviline, sest koormus on tõusnud ning oma põhitöö tegemise kõrvalt laste õpetamine võtab oma aja. «Mõnikord on tunne, et ei saa kumbagi asja sajaprotsendiliselt teha,» ütles ta.