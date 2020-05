Toomas Alatalu: maailmasõja pikkusest Putini järgi

Varem tähistati 3. septembrit kui Jaapani üle saavutatud võitu NSV Liidu ajal. Seda kinnistas ka medali «Jaapani võitmise eest» tagaküljel olev kuupäev 3. september 1945. Pidupäev oli see kuupäev vaid kahel korral, sest 1947. aastal otsustas Jossif Stalin, et nii 9. mai kui ka 3. september on edaspidi kalendris tavalise tööpäevana. Alles 1965. aastal hakati NSV Liidus tähistama 9. maid võidupühana.