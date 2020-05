Ralli MM-sarja hooaja kohal on koroonaviiruse tõttu palju küsimärke. Pole välistatud, et tänavu enam rajale naastagi. Kas siis kroonitaks maailmameistriks praegu liidrikohta hoidev Sebastien Ogier? Reeglites polegi konkreetselt kirjas, mitu võistlust peab tšempioni väljaselgitamiseks pidama. Küll andis rahvusvahelise autoliidu (FIA) rallipealik Yves Matton mõista, et kolme etapiga Ogier’d maailmameistriks ei kroonitaks. «Töötame reegliuuenduse kallal, et tšempioni selgumiseks peab peetud olema vähemalt seitse etappi. Nii et tänavu tuleks veel kirja saada vähemalt neli võistlust,» ütles Matton.